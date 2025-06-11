Aksaray'da Yolcu Otobüsünde 87 Bin Makaron Ele Geçirildi
Aksaray'da yapılan Jandarma kontrolünde bir yolcu otobüsünde 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.
Aksaray'da yolcu otobüsünde 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray-Adana kara yolundaki kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, zanlı M.E'nin eşyaları arasında 87 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel