Aksaray'da Yolcu Otobüsünde 87 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Aksaray'da yapılan Jandarma kontrolünde bir yolcu otobüsünde 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Aksaray'da yolcu otobüsünde 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray-Adana kara yolundaki kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, zanlı M.E'nin eşyaları arasında 87 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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