Aksaray'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
Aksaray'da Balıkesir'den Nevşehir'e giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
AKSARAY'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Nevşehir'e giden plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Balıkesir Nevşehir Aksaray Kaza
Sıcak Gelişme:
Aksaray-Ankara karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var