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Aksaray'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Aksaray'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
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Aksaray'da Balıkesir'den Nevşehir'e giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AKSARAY'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Nevşehir'e giden plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Nevşehir Aksaray Kaza

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