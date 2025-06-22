Aksaray'da YKS yolunda kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gitmek üzere yola çıkan iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek üzere yola çıkan iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Bahadır Küçükercan (48) yönetimindeki 68 BC 010 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesinde Menderes Sarıkaya (24) 68 AAL 732 idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Narin Küçükercan (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Esra Candan (18), Utku Küçükercan (19) ve Ahmet Buğra Küçükercan (9), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şehriban Demir (51), Eylem Sarısakal (17), Bahadır Küçükercan (48), Gülşen Koçak (28) ve Aziz Candan (41) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ailelerin çocuklarını YKS'ye götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşandı

İran'dan ABD saldırısına misilleme! Bölgede büyük patlamalar yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.