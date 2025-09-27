Haberler

Aksaray'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da otomobilin çarptığı 31 yaşındaki Hikmet Koyuncu, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Otomobili kullanan sürücü gözaltına alındı.

Eray Şahin (23) idaresindeki 34 MGZ 072 plakalı otomobil, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Koyuncu'ya (31) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koyuncu, kurtarılamadı.

Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
