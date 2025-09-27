Aksaray'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

AKSARAY'da yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Hikmet Koyuncu (32), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi terminal yan yolda meydana geldi. Eray Şahin (23) yönetimindeki 34 MGZ072 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Koyuncu'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Koyuncu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Koyuncu, doktorların tüm müdahalesine hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Eray Şahin ise gözaltında alındı.