Aksaray'da Yaya Kazası: 69 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Aksaray-Konya kara yolunda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 69 yaşındaki Bayram Ali Et, İsmail S. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
İsmail S. (51) idaresindeki 07 AAY 058 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolunun 40. kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Ali Et'e (69) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Et'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Et'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel