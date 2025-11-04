Haberler

Aksaray'da Yaya Geçidinde Kaza: İki Yaralı

Aksaray'da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 25 yaşındaki Kübra Şen ve sürücü Kartal Elçi yaralandı. Kaza sonrası aracı durdurmak için savrulan otomobil, park halindeki diğer araçlara çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde gergin anlar yaşandı.

AKSARAY'da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı Kübra Şen (25) ile sürücü Kartal Elçi (26) yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Kartal Elçi yönetimindeki 68 TR 656 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Kübra Şen'e çarptı. Savrulan araç, yaklaşık 30 metre ileride kaldırıma ve park halindeki 2 otomobil ile 1 minibüse çarpıp durdu. Gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlıkçılar yaralılara müdahale ederken, Elçi'nin yakınları ise görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Polisler ile yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri tepki gösteren kişileri sakinleştirdi. 2 yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
