Aksaray’da Yavru Kediye İşkence Edildi

Aksaray'ın Hacı Hasanlı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, yavru kediye işkence ederek ölümüne neden oldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Hacı Hasanlı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediye işkence ederek ölümüne neden olduğu bildirildi.

Olay, 712. Sokak'ta Kemal Baba Türbesi önünde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, şahsın yavru kediyi kucağına alarak defalarca havaya fırlattığı, yere düşen kediyi tekrar alıp aynı şekilde işkenceye devam ettiği görüldü.

Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen eylemini sürdüren şahsın, kediyi defalarca yere fırlattığı ve kedinin kanlar içinde kaldığı belirtildi. Ağır işkenceye maruz kalan yavru kedi hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
