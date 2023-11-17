Aksaray'da yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden kadının depremde yaralı olarak kurtarıldığı ve ailesiyle Aksaray'a geldiği belirtildi.
Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Yaşar Özer Yılmaz'ın (23) kullandığı 68 ADV 745 plakalı otomobil, Mithat Gürsoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet Ataç'a (77) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ataç müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü gözaltına alındı.
Öte yandan, Ataç'ın, Kahramanmaraş merkezli depremde, enkazdan yaralı kurtarıldıktan sonra ailesiyle Aksaray'a geldiği öğrenildi.