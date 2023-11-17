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Aksaray'da yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden kadının depremde yaralı olarak kurtarıldığı ve ailesiyle Aksaray'a geldiği belirtildi.