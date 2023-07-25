Aksaray'da yapılan operasyonda 32 aranan şahıs yakalandı

Aksaray'da suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan uygulama ve operasyonel çalışmalarda 32 aranan şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi.

Aksaray'da suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan uygulama ve operasyonel çalışmalarda 32 aranan şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, suç ve suçlularla mücadele, halkın huzur ve güveninin sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 hafta içerisinde yaptığı uygulama ve operasyonel çalışmalarda 3 bin 301 şahsı Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirdi. Şahıslardan 32'sinin aranması olan şahıslar olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan uygulamalarda ise 325 araç kontrol edilirken, 2 adet şasesi kazınmış motosiklet, 3 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 39 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 49 adet fişek; 10 ayrı şahıstan 257,04 gram metamfetamin, 4,04 sentetik kannabinoid (bonzai) ve 10 gram esrar ele geçirildi. - AKSARAY