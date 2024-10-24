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Aksaray'da Yangın: 50 Dekar Mera Alanı Zarar Gördü

Aksaray'da Yangın: 50 Dekar Mera Alanı Zarar Gördü
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Aksaray'ın Hamidiye Alaca Mahallesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dekarlık mera alanı zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AKSARAY'da belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık 50 dekarlık mera alanı zarar gördü.

Hamidiye Alaca Mahallesindeki mera alanında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla araziye yayıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye başta Orman İşletme Müdürlüğüne ait olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülürken, yaklaşık 50 dekarlık alanında zarar gördüğü belirlendi.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ, AKSARAY -DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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