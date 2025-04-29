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Aksaray'da Yağ Fabrikasında Yangın Çıktı

Aksaray'da Yağ Fabrikasında Yangın Çıktı
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Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yağ fabrikasının su tankı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölümde hasar oluştu.

Aksaray'da yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yağ fabrikasının su tankı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikanın su tankı bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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