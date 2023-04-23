Aksaray'da 'vefa' ekibi, yaşlı ve engellilerin evinin temizliğini yapıyor

Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekibi, kentteki ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin evini temizliyor, yemeklerini pişirip kişisel bakımlarını yapıyor.

Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekibi, kentteki ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin evini temizliyor, yemeklerini pişirip kişisel bakımlarını yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği "Vefa Projesi" kapsamında oluşturulan 21 kişilik ekip, kentteki yaşlı, hasta ve engellileri yalnız bırakmıyor.

Kurumun tahsis ettiği araçla belirlenen adreslere giden görevliler, evlerinin penceresini, kapısını ve sobasını temizlediği vatandaşların kişisel bakımlarını da yaparak gönüllerine dokunuyor.

Ramazan Bayramı öncesinde yaşlı, hasta ve engellilerin evini temizleyen ekip, bu kişilerin bayramdaki misafirleri için yemek de hazırladı.

SYDV Müdürü Ali Rıza Sözeri, AA muhabirine, 15 günde bir 312 kişiyi evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Bayram haftasında ziyaretleri sıklaştırdıklarına değinen Sözeri, "Dezavantajlı vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, temizliklerini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bizden istediği bayramlık, şeker, çikolata ve kolonya gibi şeyleri de veriyoruz. Vatandaşlarımızın evlerini misafirlerine hazırladık." ifadesini kullandı.

"Bizlere her türlü yardımı yapıyorlar"

Görme engelli 68 yaşındaki Melahat Toklu, 40 yaşından sonra rahatsızlığına bağlı görme yetisini kaybettiğini dile getirdi.

Durumundan dolayı zorlandığını, çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğunu belirten Toklu, şunları anlattı:

"Evlilik yapmadım. Yalnızlık çok zor. Yeğenim benimle ilgileniyor, doktora falan götürüyor. O da olmasa hiç kimsem yok. Yeğenim durumumu yetkililere anlatınca hemen geldiler. Çok memnunum hepsinden. Evime kadar geliyorlar. Temizliğimi, yemeğimi yapıyorlar. Halimi, hatırımı soruyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz olmasa bizler ne yaparız? Bizlere her türlü yardımı yapıyorlar."

69 yaşındaki Asiye Hüyük de 5 çocuğunu güçlükle büyüttüğünü, hepsinin bir yuvası olduğunu belirterek, "Tek başıma yaşıyorum. Torunum benim için ilgili yere başvuru yapmış. Evimizin girişine kadar her yeri temizleyip gidiyorlar. Artık çok yaşlandım, yapamıyorum. İşlerimi çok kolaylaştırıyorlar. Bayram temizliği de yapıyorlar." diye konuştu.