Aksaray'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Aksaray'da jandarma ekiplerinin arama yaptığı otomobilde uyuşturucu, motor kısmında ise zulalanmış 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Adana ilinden Aksaray'da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, plakası belirlenen aracı Aksaray-Adana Karayolu üzerinde takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, aracı durdurarak içinde bulunan M.A., A.G. ve F.Ş. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, araç içinde 90 gram amfetamin ve 1 adet psikotrop hap, aracın motor kısmında ise zulalanmış poşet içerisinde 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, M.A. ve F.Ş. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - AKSARAY