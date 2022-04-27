Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

F.G, C.G, M.A. ve T.D'nin zaman zaman kente getirdikleri uyuşturucuyu sattığı belirlendi.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap, metamfetamin, iki ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 300 lira yakalandı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Aksaray, Güncel, Haberler

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