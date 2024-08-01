Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve zanlı gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskil ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlçe merkezindeki adresinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen M.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.