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Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

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Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilen R.B.B. gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezindeki adresinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen R.B.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Aksaray Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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