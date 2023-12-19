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Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

19 Aralık 2023 14:54 Güncelleme: 14:56 Abone Ol

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve bir miktar uyuşturucu ile silah ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.