Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kent merkezindeki 6 ikamete düzenledikleri operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, metamfetamin, 2 tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Aksaray Güncel Haberler

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