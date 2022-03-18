AKSARAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA - Haberler

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AKSARAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AKSARAY'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

AKSARAY'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 Mart günü eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 mahallede 21 adrese yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 'Bixi' adlı eğitimli köpekle birlikte yapılan aramada 176 gram eroin, 78 gram metamfetamin, 254 gram bonzai ele geçirildi. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 10 kişi 'uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma' suçundan tutuklandı.

AKSARAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

AKSARAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

AKSARAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Güncel, Haberler

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