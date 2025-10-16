Haberler

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Aksaray'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 54 yaşındaki Y.A. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli Y.A'nın (54) Ortaköy ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
