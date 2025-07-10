Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
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Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Kırşehir'den gelen bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi ve zanlı tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, Kırşehir'de ikamet eden ve kente gelerek uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A.B'nin içinde bulunduğu araç Ortaköy ilçesinde durduruldu.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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