Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi ve aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.H. (48), H.N. (39), M.R.Ö. (33), A.E. (19), M.D. (29), M.A. (44), H.A. (19) ve H.H.Ç. (17) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.