Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.T.D. (24), Y.A. (22), H.H.K. (20), S.V. (22), İ.İ. (23) ve S.B. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.