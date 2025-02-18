Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 39 fişek, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.