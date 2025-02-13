Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve bir miktar para ele geçirildi.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.