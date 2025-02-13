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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
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Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve bir miktar para ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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