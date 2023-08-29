Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 473 Gram Esrar ve 39 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Aksaray'da jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda, 473 gram kubar esrar ve 39 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltında.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda, 473 gram kubar esrar ve 39 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltında.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın kenevir yetiştirip esrar üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri 2 şüphelinin bulunduğu ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada 473 gram kubar esrar, 39 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY