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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
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Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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