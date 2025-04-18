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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklanırken, operasyon kapsamında uyuşturucu madde ve hassas terziler ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve 10 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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