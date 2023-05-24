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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Güncel Haberler

AKSARAY'da narkotik polisinin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

AKSARAY'da narkotik polisinin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda, 5 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Sabah saatlerinde şüphelilere ait adreslere operasyon yapıldı. Baskında yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 5 bin 261 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edilmiş 60 bin lira para, 3 tabanca ele geçirildi. Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Aksaray Güncel Haberler

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