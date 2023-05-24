Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

AKSARAY'da narkotik polisinin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda, 5 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Sabah saatlerinde şüphelilere ait adreslere operasyon yapıldı. Baskında yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 5 bin 261 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edilmiş 60 bin lira para, 3 tabanca ele geçirildi. Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.