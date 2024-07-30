Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 216 kök Hint keneviri, av tüfeği, tabanca ve tüfek fişekleri ele geçirildi.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde S.Y, F.K. ve O.K'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 216 kök Hint keneviri, av tüfeği, tabanca ve çok sayıda tüfek fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.