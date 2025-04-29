Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel