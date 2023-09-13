Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte 3 şahsı yakalarken, şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma KOM ekipleri, isim ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler üzerinde takip başlattı. 5 gün boyunca yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri şüphelilerin ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda H.Ö., H.Ç. ve F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 360 gram sentetik cannabinoid bonzai, 10 gram kubar esrar, 2 adet psikotrop hap, 160 mililitre amfetamin asetonu, 9 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı, 15 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 8 bin 905 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Şahıslar hakkında yapılan sorgulamada H.Ç.'nin 4 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu, F.G.'nin de 2 ayrı arama kaydının bulunduğu tespit edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY