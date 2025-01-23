Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Aksaray'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda G.Ç. ve M.Ç. isimli iki zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve zanlılar tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, G.Ç. ve M.Ç'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel