Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, G.Ç. ve M.Ç'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.