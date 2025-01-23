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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Aksaray'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda G.Ç. ve M.Ç. isimli iki zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve zanlılar tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, G.Ç. ve M.Ç'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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