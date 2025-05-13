Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Ş.C. ve B.C'nin kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel