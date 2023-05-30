Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte 2 şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri aldığı bir istihbaratla 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilk olarak şahısların kimliğini tespit eden jandarma KOM ekipleri daha sonra ikametlerini tespit ettiği Y.İ. ve N.B. isimli şüphelileri takibe aldı. 1 hafta boyunca yapılan teknik ve fiziksel takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 2 ayrı ikamete eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 5 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 gram metamfetamin, 1 gram sentetik cannabinoid bonzai, 4 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı, 1 adet eski eser av tüfeği, 2 adet eski eser kama, 1 adet eski eser kılıç, 1 adet eski eser ibrik, 1 adet eski eser cezve, 2 adet eski eser obje ve 1 adet kasatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY