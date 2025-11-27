Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Zanlı Tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu satışı operasyonunda 15 kişi tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ve 17 bin 425 lira ele geçirildi.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 425 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
