Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, kent merkezindeki adreslere operasyon düzenleyerek uyuşturucu, terazi ve para ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 423 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel