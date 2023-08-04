Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, çeşitli uyuşturucularla birlikte 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, bazı şahısların uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Belirlenen 4 ayrı adresi takibe alan jandarma ekipleri 3 günlük takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşmasıyla birlikte operasyon için düğmeye bastı. 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda K.K., V.F., S.Y. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda, 15 gram sentetik cannabinoid bonzai, 2 gram metamfetamin, 28 gram kubar esrar, 72 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan K.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.