Aksaray'da Uyuşturucu Bağımlısı Kişi Babasının Evinde Yangın Çıkardı

Aksaray'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Kemal D., babasının evini ateşe verdikten sonra kaçtı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri Kemal D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Aksaray'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kişi babasının evini ateşe verdikten sonra kaçtı.

Hassas Mahallesi'nde müstakil evde babası Mehmet D. ile yaşayan Kemal D. henüz belirlenemeyen nedenle evi ateşe verdi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Kemal D. daha sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, Kemal D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, bir komşu, gazetecilere, Kemal D'nin uyuşturucu kullandığını ve ailesinden para istediğini, alamayınca da evi yaktığını söyledi.