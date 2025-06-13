Aksaray'da Üvey Kardeşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Gözaltına Alındı

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Aksaray'da, tartışma sonrası üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren Ceylan İ. gözaltına alındı. Olayda erkek arkadaşı da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak üvey kardeş hayatını kaybetti.

Aksaray'da bir kadın, tartıştığı üvey kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü, erkek arkadaşını yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki karşılıklı apartmanlarda yaşayan Ceylan İ. (29) ile üvey kardeşi Figen B. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ceylan İ, Figen B. ve erkek arkadaşı Mehmet G'yi (39) bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Figen B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ceylan İ'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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