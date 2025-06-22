Aksaray'da Üniversite Sınavına Giden Öğrencileri Taşıyan Araç Kaza Yaptı

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Aksaray'da meydana gelen kazada, üniversiteye giden dört öğrenci yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bir kilometre kala gerçekleştiği bildirildi.

1) AKSARAY'DAKİ KAZA SINAVA GİRECEKLERİ ÜNİVERSİTEYE 1 KİLOMETRE KALA OLMUŞ

Aksaray'da 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı kazada, her iki araçtaki 4 öğrencinin de Aksaray Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecekleri öğrenildi. Kazanın, üniversiteye 1 kilometre kala meydana geldiği belirtildi. YKS'ye girecek olan ikiz kızları Eylem ve Eylül Sarıkaya ile birlikte hafif yaralanan anne Şehriban Demir, "Fatih Mahallesi'ndeki evden çıkıp, üniversiteye sınava gidiyorduk. Çocukları okula yetiştirecektik. Biz ana yoldan gelirken ara yoldan araba çıktı. Bizim araba da duramadı vurdu. Bir baktık herkes yerde. Bizim hava yastığı açılmasa biz de uçmuştuk ama bizim hava yastığı açıldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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