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Aksaray'da Tur Otobüsü Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Aksaray'da Tur Otobüsü Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
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Aksaray'da meydana gelen tur otobüsü kazasında, 50 yaşındaki Hafize Çimen'in hastanede hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kazada 34 kişi de yaralandı. Sürücü, gözaltına alındı ve tutuklandı.

AKSARAY'da tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Hafize Çimen (50) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çimen'in (50) yaşamını yitirmesiyle birlikte kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Kaza, 18 Ekim'de saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e giden Nurhan Hazer (55) yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, bariyerlere çarpıp, 90 metre sürüklendikten sonra devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüs içerisindeki 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişiden, Hasan Tunalılar (65), eşi Pembe Tunalılar (62), Leyla Altuntaş (59), Neriman Çabukçay (78), Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak (69) hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALDI'

Kazanın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüsün sürücüsü Nurhan Hazer, ilk ifadesinde "Güneş gözümü aldığı için bariyerlere çarptım. Sonra da otobüs devrildi" dedi. Hazer, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

12 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada emekli astsubay eşi Zafer Çimen ile yaralanan 3 çocuk annesi Hafize Çimen de bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hafize Çimen'in cenazesinin, otopsinin ardından Balıkesir'in Edremit ilçesine gönderileceği belirtildi. Zafer Çimen'in ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Diğer yandan 12 kişinin tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin farklı zamanlarda taburcu olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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