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Aksaray'da Tur Otobüsü Devrildi: Almanya'dan Gelen Aile Tragedisi

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Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu Almanya'dan memleketine tatile gelen Rukiye Aydın ve annesi ile birlikte hayatını kaybetti. Kazada yaralanan down sendromlu oğlu Davut Kerim Aydın hastaneye kaldırıldı. Sürücü adliyeye sevk edildi.

ALMANYA'DAN MEMLEKETİNE TATİLE GELMİŞ

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerden Rukiye Aydın'ın (51), Almanya'da yaşadığı ve memleketi Balıkesir'e tatile geldiği belirlendi. Aydın'ın Kapadokya turuna ise aynı kazada yaşamını yitiren annesi Ünzile Karabacak (69) ve down sendromlu oğlu Davut Kerim Aydın ile katıldığı öğrenildi. Kazada yaralanan Davut Kerim Aydın'ın ise ilk tedavisinin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Nurhan Hazer ve ifadesine başvurulan ikinci şoför, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Hazer, gazetecilerin "Kaza nasıl oldu?' sorusuna yanıt vermedi.

Aksaray'da Tur Otobüsü Devrildi: Almanya'dan Gelen Aile Tragedisi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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