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Aksaray'da Tur Otobüsü Devrildi: 6 Kayıp, 34 Yaralı

Aksaray'da Tur Otobüsü Devrildi: 6 Kayıp, 34 Yaralı
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Aksaray'da sabah saatlerinde meydana gelen tur otobüsü kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yaralılardan 19'u taburcu oldu, 15 kişinin tedavisi sürüyor. Otobüs sürücüsü, kazanın güneş nedeniyle olduğunu söyledi ve tutuklandı.

AKSARAY'da tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 34 kişiden 19'u taburcu edildi. 3'ü ağır 15 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e giden Nurhan Hazer (55) yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, bariyerlere çarpıp, 90 metre sürüklendikten sonra devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüs içerisindeki 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişiden, Hasan Tunalılar (65), eşi Pembe Tunalılar (62), Leyla Altuntaş (59), Neriman Çabukçay (78), Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak (69) hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALDI'

Kazanın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüsün sürücüsü Nurhan Hazer, ilk ifadesinde "Güneş gözümü aldığı için bariyerlere çarptım. Sonra da otobüs devrildi" dedi. Hazer, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

CENAZELER BALIKESİR'E GÖNDERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Hasan Tunalılar, eşi Pemba Tunalılar, Leyla Altunbaş, Neriman Çabukçay, Rukiye Aydın ve annesi Ünzile Karabacak'ın cenazeleri otopsilerinin ardından ailelerine teslim edilip, Balıkesir'e gönderildi. Kazada yaralanan 34 kişiden 19'u tedavilerinin ardından taburcu oldu. 3'ü ağır 15 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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