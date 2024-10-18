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Aksaray'da Tur Otobüsü Devrildi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Tur Otobüsü Devrildi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 51 yaşındaki Rukiye Aydın ve 69 yaşındaki annesi Ünzile Karabacak ile down sendromlu oğlu Davut Kerim Aydın yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerden Rukiye Aydın'ın (51), Almanya'da yaşadığı ve memleketi Balıkesir'e tatile geldiği belirlendi. Aydın'ın Kapadokya turuna ise aynı kazada yaşamını yitiren annesi Ünzile Karabacak (69) ve down sendromlu oğlu Davut Kerim Aydın ile katıldığı öğrenildi. Kazada yaralanan Davut Kerim Aydın'ın ise ilk tedavisinin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Nurhan Hazer ve ifadesine başvurulan ikinci şoför, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Hazer, gazetecilerin "Kaza nasıl oldu?' sorusuna yanıt vermedi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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