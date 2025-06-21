Aksaray'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da meydana gelen kazada traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AKSARAY'da traktör ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Seleciköyü girişinde meydana geldi. Nevzat Yüksel (82) yönetimindeki 68 DF 408 plakalı traktör ile Oğuzhan Demiray (45) yönetimindeki 35 KCN 19 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Nevzat Yüksel ile yolcu olarak bulunan oğlu Nizamettin Yüksel (51) ile otomobil sürücüsü Oğuzhan Demiray ile oğlu Oğuz Kaan Ege Demiray (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nevzat Yüksel ile oğlu Nizamettin Yüksel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular

Takımı şampiyon yaptılar kapının önüne koyuldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.