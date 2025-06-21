Aksaray'da Traktör ve otomobil çarpışması: 4 yaralı

Aksaray'da Traktör ve otomobil çarpışması: 4 yaralı
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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da traktör ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Seleciköyü girişinde meydana geldi. Nevzat Yüksel (82) yönetimindeki 68 DF 408 plakalı traktör ile Oğuzhan Demiray (45) yönetimindeki 35 KCN 19 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Nevzat Yüksel ile yolcu olarak bulunan oğlu Nizamettin Yüksel (51) ile otomobil sürücüsü Oğuzhan Demiray ile oğlu Oğuz Kaan Ege Demiray (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nevzat Yüksel ile oğlu Nizamettin Yüksel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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