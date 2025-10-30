Haberler

Aksaray'da Trafik Polislerine Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da trafik polislerine saldıran 3 kişinin alkollü araç kullanıp mukavemet göstermeleri nedeniyle tutuklandığını açıkladı. Bakan, yapılan davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da trafik polislerine saldıran 3 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, alkollü olarak direksiyon başına geçip masum insanların canına kast etmenin, onların güvenliğini hiçe saymanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Polislerimize saldırmaya kalkmak ne demek? Hem alkollü araç kullan hem de polisimize saldır." ifadelerini kullanan Yerlikaya, dün saat 20.30 sıralarında Aksaray'ın Kurtuluş Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan sürücü S.S'nin alkollü olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sürücü ile yanında bulunan S.S. ve R.S'nin görevini yapan trafik polislerine kimliklerini vermemekte ısrar ettiğini, polislere saldırı girişiminde bulunduğunu ve mukavemet gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her 3 şahıs hakkında 'görevli memura mukavemetten' ayrıca sürücü S.S'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılmış, adliyeye sevk edilen 3 şahıs da tutuklanmıştır. Yeni Trafik Kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek bir trafik kültürü oluşturmaktır."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.