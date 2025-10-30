Aksaray'da Trafik Kazasında Kimlik Kontrolü Sırasında Arbede: 3 Kişi Tutuklandı

AKSARAY'da hasarlı kazanın ardından kimlik soran Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç'a tekme atan Sait Solak ile olaya karışan sürücü Serkan Solak ve Rahmi Solak tutuklandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Kavşağı'nda meydana geldi. Serkan Solak yönetimindeki 68 ACL 398 plakalı hafif ticari araç, Ümmet Eğritaş (33) yöntemindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı. Serkan Solak araçtan inip kaza yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafik polisleri inceleme yaparken, Serkan Solak ile yakınları Sait Solak ve Rahmi Solak kaza yerine geldi.

ŞUBE MÜDÜRÜNE TEKME ATTI

Polis ekiplerinin Solak ve yakınlarından kimlik istedi. Kimlik vermemek için polise direnen şüphelilerden Sait Solak, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç'a tekme attı. Polis ekipleri, biber gazı kullandığı 3 kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Sürücü Serkan Solak'ın yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi. Gözaltına alınan sürücü Serkan Solak, Sait Solak ve Rahmi Solak, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA